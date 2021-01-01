Любите чистоту в доме, но не хотите тратить на уборку все свободное время? Привыкли к средствам бытовой химии, но хотели бы пользоваться максимально натуральными и безвредными составами? Ищете возможность совместить уход за домом с реальным дополнительным заработком? Тогда вам в Гринвей, а поможет вам официальный партнер компании Greenway - Анастасия Ермакова!

История успеха

Компания Greenway была основана в начале 2017 года в г. Новосибирске, известном своей научно-исследовательской базой. Научные разработки и инновационные технологии применяются брендом при изготовлении экологичной продукции, не имеющей на сегодняшний день конкуренции на российском рынке. Более того, за 4 года своего существования компания открыла представительства в ряде стран СНГ, Турции, государствах Евросоюза.

Успех компании закономерен. На отечественном рынке сегодня нет аналогов безопасной продукции Гринвей. Мы привыкли пользоваться бытовой химией каждый день, но проблема загрязнения окружающей среды при росте населения планеты с каждым годом только набирает обороты. Если мы хотим оставить нашим детям мир, пригодный для жизни, самое время задуматься о том, что мы оставляем после себя в процессе жизнедеятельности.

Продукция, не имеющая аналогов

Гринвей - это, прежде всего, новый взгляд на жизнь. Это ответственный подход к тому, что мы потребляем. Это по-настоящему новая философия современного образа жизни, как бы высокопарно это ни звучало.

На нашем официальном сайте партнера Greenway мы готовы предложить вам продукцию бренда по привлекательным ценам. В нашем каталоге вы найдете:

безопасные чистящие средства и экосалфетки для уборки;

серию вкусных натуральных чаев и растворимых напитков;

натуральную косметику для ухода за телом и линию изысканных аромамасел;

системы для быстрой уборки дома - действенные помощники для каждой хозяйки.

Делая заказ на нашем официальном сайте, вы гарантированно получаете оригинальную продукцию Гринвей и возможность стать членом команды успешных партнеров компании.

Претворяй мечты в реальность!

Greenway - это не просто новый взгляд на образ жизни и экологию пространства вокруг себя. Вы можете стать партнером компании, получать реальный доход и стать лидером. Это бизнес для целеустремленных женщин, которые хотят и могут быть в центре внимания, сами строить свою карьеру, не связывая себя рамками офиса. Активные партнеры становятся лидерами, участвуют в уникальных мероприятиях, которые компания регулярно проводит в России и за границей, а их доход не ограничен какими-либо рамками.

Заинтересовались? Готовы перейти на нашу экопродукцию и присоединиться к команде партнеров? Добро пожаловать в мой офис Гринвей. Давайте вместе заботиться об экологии пространства вокруг себя, при этом повышая свой доход и качество жизни!